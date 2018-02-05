ЧТПЗ ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Группа ЧТПЗ первой в России разработала высокоточные холоднодеформированные трубы для топливопроводов двигателей внутреннего сгорания. Производство новой продукции налажено на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Трубы с наружным диаметром 8 мм и внутренним 3 мм из высококачественной низколегированной стали предназначены для топливных систем дизельных двигателей типа Common Rail.

Основные потребители новой трубной продукции – предприятия автомобильной и судостроительной отраслей промышленности, а также транспортного машиностроения. Первым заказчиком стал Алтайский завод прецизионных изделий. «Трубы для топливных систем типа Common Rail ранее не производились в России. Группа ЧТПЗ запустила производство продукции, которая не уступает по техническим характеристикам импортным аналогам. Таким образом, компания содействует удовлетворению рыночного спроса российских предприятий в компонентах современных дизельных двигателей», – комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.

Разработка нового вида продукции, технологии, изготовление образцов и установочной партии труб выполнялись с учетом требований международного стандарта IATF 16949 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, поставляющих соответствующие сервисные части» и руководства APQP «Перспективное планирование качества продукции и план управления». Доля Группы ЧТПЗ в поставках основных производителей труб для автомобильной отрасли России составляет около 60%.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



