«АТОММАШ» ИЗГОТОВИТ 15 РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК С ТПА ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ АЭС

В перспективе ближайших 5 лет «Атоммаш» должен изготовить 15 реакторных установок и столько же комплектов парогенераторов (60 теплообменных аппаратов). Это оборудования для атомных станций в Египте, Турции, Иордании и других странах.

Еще одним перспективным направлением работы предприятия является нефтегазовая отрасль. В 2017 году с площадки «Атоммаша» отгружены 8 крупных секций свай для нефтедобывающей морской платформы в Каспийском море, изготовлены реакторы для установки по производству экологичного топлива класса «Евро-5» в Орске, крупногабаритные вакуумные колонны для Омского и Московского НПЗ. Трубопроводная арматура производства «Атоммаша» — клапаны обратные и регулирующие — входят в реестр оборудования, соответствующего требованиям ПАО «Газпром» и «Транснефть».

Напомним, что 1 февраля президент России Владимир Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС. Возможность наблюдать историческое событие и пообщаться с главой государства в режиме телемоста получили три молодых сварщика Росатома, работающие на заводе «Атоммаш»: Александр Дуймамет, Дмитрий Кучерявин и Алексей Григорович. Все трое - абсолютные победители чемпионатов сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2015, 16 и 17-го годов в номинации «Сварочные технологии». Они принимали участие в изготовлении оборудования для нового энергоблока, в том числе — выполняли сварку ответственных соединений на комплекте парогенераторов.

В ходе церемонии Александр Дуймамет рассказал президенту страны о развитии завода. «Владимир Владимирович, от всего коллектива я хотел вас поблагодарить за те решения, благодаря которым завод вернулся в атомную отрасль. Сегодня «Атоммаш» загружен заказами, у нас много интересной, важной работы и хорошие зарплаты», - отметил он.

Также А. Дуймамет доложил Владимиру Путину об отраслевой школе наставничества. Чтобы изготавливать сложное ответственное оборудование для атомной отрасли, каждый должен быть мастером своего дела. Одним из направлений повышения мастерства рабочих в отрасли является сохранение и передача опыта и знаний более молодым коллегам. «Свои главные навыки я получил

от отца Юрия Дуймамета – профессионального сварщика, который стоит сейчас рядом со мной. Он всегда был для меня примером во всем. В свою очередь я был наставником у Алексея Григоровича, который стал лучшим в стране в компетенции «Сварочные технологии» в 2017 году. Всего в Росатоме сегодня насчитывается более 1000 наставников», - сказал Александр Дуймамет и пригласил Владимира Путина на Всероссийский форум «Наставник-2018», где будут презентованы лучшие практики сохранения и передачи навыков в производственных компаниях.

Владимир Путин в ответ отметил, что постарается быть, поскольку это «интересное и нужное мероприятие». «И движение тоже нужное для нашей страны – наставничество. Стране нужны профессиональные кадры. Я сейчас общался на «Ростсельмаше» с работниками. Здесь трудится 10 тысяч человек – большой коллектив, 41 процент работников завода имеют высшее образование, и при этом они выбирают рабочие специальности», - сказал глава государства.

По материалам портала Energyland



