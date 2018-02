«СЕРЕБРЯНЫЙ МИР» ПОСТАВЛЯЕТ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

С 2017 года компания «Серебряный мир 2000» осуществляет комплексные поставки трубной продукции от европейских производителей:

· тройники с углом ответвления 45° (Seamless tee 45°, Welded tee 45°);

· свиполеты (Sweepolet);

· отводы (Bend and Elbow);

· переходы (Reducer).

Данные изделия поставляются коваными и сварными из высокопрочной углеродистой и нержавеющей стали по ASME (American Society of Mechanical Engineers), ASTM (American Society for Testing and Materials), ANSI (American National Standards Institute), NACE (National Association of Corrosion Engineers) от европейских производителей.

Дополнительная информация по сталям и нормативам предоставляется индивидуально по запросу.

По материалам пресс-службы «СМ-2000»