ОМК сообщает об изменениях в структуре управления

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) сообщает об изменениях в уставе, закрепивших новую структуру управления и распределение полномочий между советом директоров, правлением (коллегиальный исполнительный орган) и председателем правления (единоличный исполнительный орган).

В компании вводится один единоличный исполнительный орган (председатель правления) и один коллегиальный исполнительный орган (правление). До данного изменения в ОМК действовало два единоличных исполнительных органа – председатель правления и президент. Руководители дивизионов ОМК, а также руководители функций будут подчинены председателю правления Наталье Ереминой. Ранее занимавший должность президента ОМК Владимир Маркин продолжит работу в компании на должности заместителя председателя совета директоров. Он сосредоточится в своей деятельности на решении стратегических вопросов. После создания в структуре органов управления компанией совета директоров в июле 2017 года нынешнее изменение в структуре управления является логичным продолжением совершенствования системы принятия решений в ОМК.

«В компании успешно внедрена дивизиональная структура управления, эффективно развивается производственная система, сформирована современная система целеполагания и оценки деятельности. И сегодня дивизионы ОМК готовы к более самостоятельной работе и дальнейшему развитию. Быстрые изменения во внешней среде, внутренние вызовы, реализация масштабной инвестиционной программы требуют от нас быстрого реагирования и максимально оперативного принятия решений. Изменения в структуре управления компанией позволят ОМК увеличить темпы развития и соответствовать современным тенденциям менеджмента», — прокомментировала председатель правления ОМК Наталья Еремина.

По материалам пресс-службы ОМК



