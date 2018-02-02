Определены партнеры секций конгресса «Энергоэффективность. XXI век» по ОВК и строительной теплофизике

Стали известны партнеры двух секций конгресса: «Строительная теплофизика: соответствие зданий требованиям энергетической эффективности» и «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования». Так, официальную поддержку секции по строительной теплофизике вновь окажет компания ROCKWOOL. В свою очередь компания Flakt Woods в очередной раз стала партнером секции по ОВК. Напоминаем, что стать участником конгресса и поощрительной программы можно, пройдя по ссылке: https://climatexpo.ru/center/dp_reg/. Обращаем Ваше внимание, что для прохода на территорию выставки «МИР КЛИМАТА - 2018» и деловую часть мероприятия, необходимо получить бесплатный билет на выставку по ссылке https://climatexpo.ru/getticket/

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 27 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Генеральный информационный партнер – «Строительная газета», генеральный Интернет-партнер – портал TOP-Climat.ru. Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата», а также журнал «Трубопроводная арматура и оборудование». Вся информация о конгрессе – на сайте www.ee21.ru.

По материалам организаторов



