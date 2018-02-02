НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» СООБЩАЕТ О ПЕРЕИЗДАНИИ КАТАЛОГА

По сообщению пресс-службы компании, готовится к переизданию каталог оборудования для испытаний противовыбросового оборудования. Основной тематикой каталога являются испытательные стенды и комплексы, предназначенные для проверки работоспособности нефтепромыслового устьевого и противовыбросового оборудования.

Сохранена прежняя структура каталога, состоящая из четырех основных разделов: «Испытательное оборудование», «Источники давления», «Дополнительное оборудование», «Метрологическое оборудование». В каждом из разделов информация претерпела некоторые изменения, она обновлена и дополнена. В разделе «Испытательное оборудование» увеличилось количество позиций оборудования, в него добавлены испытательный стенд ГАКС-И-8-180/350С и комплекс оборудования для испытания манифольдов и труб ГАКС-И-7-25.

Выход каталога в печать планируется в марте-апреле этого года. Следите за новостями компании.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



