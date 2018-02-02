Руководство «РМА Рус» обсудило дальнейшее сотрудничество с правительством Татарстана

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с генеральным директором немецкой компании «РМА Рус» Томасом Эгон Плохером. Стороны обсудили вопросы текущей производственной деятельности и перспективы дальнейшего развития предприятия, сообщает пресс-служба главы республики.
Завод немецкого производителя шаровых кранов для магистральных трубопроводов «РМА Рус» действует в ОЭЗ «Алабуга» с 2014 года. Компания производит шаровые краны для нужд газодобывающей промышленности. По данным компании, в 2017 году предприятие стало выпускать продукцию, локализация которой составила 100%.
По материалам портала «Реальное время»