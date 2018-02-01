«Транснефть» завершила приёмочные испытания клапанов НПО «Регулятор»

19 января 2018 года успешно завершились приёмочные испытания регулирующих клапанов осевого типа НПО «Регулятор» в «Транснефть нефтяные насосы». Клапаны прошли проверку на работоспособность и обеспечение параметров при жёстких условиях на больших перепадах давления (испытательная среда – вода). Производился замер давления до и после клапана, расход среды через клапан, а также виброскорость на корпусе клапана и уровень шума, создаваемый клапаном. Все параметры были в пределах нормы и совпали с расчётными. Данные испытания подтвердили, что клапаны производства НПО «Регулятор» полностью соответствуют требованиям ОТТ «Транснефть».

По материалам пресс-службы НПО «РЕГУЛЯТОР»



