«СПЛАВ» ПОСТАВИЛ ПАРТИЮ КОМПЕНСАТОРОВ В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

Производство сильфонных компенсаторов — одно из основных направлений, которому «Сплав» уделяет особое внимание. Благодаря индивидуальному подходу и проектированию оборудования под требования заказчика спектр производимых модификаций и линейка продукции постоянно расширяются. Для ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж», входящего в число ведущих предприятий отечественной теплоэнергетики, разработана и произведена партия модифицированных под требования заказчика компенсаторов ДУ 600 с фланцевым соединением. Работы по выпуску изделий велись в рамках реализации совместного проекта по модернизации центральной котельной в Ростове-на-Дону. С компанией, являющейся одним из ключевых клиентов, «Сплав» успешно сотрудничает несколько лет.

Реализация проекта прошла в сжатые сроки – изделия, отвечающие всем стандартам качества, были модифицированы и произведены предприятием менее чем за месяц.

По материалам пресс-службы МК «СПЛАВ»



