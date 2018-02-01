«Тулаэлектропривод» изготовил партию электроприводов для «Газпрома»

ЗАО "Тулаэлектропривод" подготовил к отгрузке очередную партию электроприводов серии ЭП4 и ЭПН, изготовленных по специальному заказу ПАО "Газпром" с изолирующей вставкой, обеспечивающей гальваническую развязку электрической части привода от арматуры. Электроприводы будут эксплуатироваться в системе магистральных газопроводов Ухта-Торжок, II нитка (Ямал).

Изготовленные приводы предназначены для управления шаровыми кранами малого (серия ЭПН, крутящий момент до 1200 Нм) и среднего (серия ЭП4 с неполнооборотным редуктором РН, крутящий момент до 32000 Нм) диаметров. Все приводы укомплектованы внешними интеллектуальными модулями управления (ВИМУ), обеспечивающими управление и сигнализацию дискретными сигналами 24В DC. Окраска приводов по требованиям ПАО "Газпром" выполнена согласно цветовому стандарту RAL с цифровым индексом 5015.

По материалам портала Advis



