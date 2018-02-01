BELIMO ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДАТЧИКОВ

BELIMO, мировой лидер по разработкам и производству электроприводов и регулирующей арматуры для cистем oтопления, вeнтиляции и кoндиционирования, открывает новою главу в истории компании, расширяя свой ассортимент продукции инновационной линейкой датчиков. Датчики Belimo являются образцом высокого качества и надёжности, просты в установке и интеграции со всеми популярными системами автоматизации управления зданий.

Как комплексный поставщик инженерного oборудования, BELIMO предлагает широкий ассортимент датчиков, предназначенных для измерения температуры, давления, CO2 и уровня летучих органических веществ для наружного применения, использования в воздуховодах и трубопроводных системах. Новая линейка датчиков Belimo является результатом многолетнего опыта работы на рынке ОВиК, накопленных знаний и постоянного стремления компании предоставлять современные и эффективные решения для клиентов.

· Универсальная интеграция - благодаря использованию инновационных технологий датчики Belimo могут быть интегрированы во все популярные системы автоматизации управления зданий и представляют собой оптимальное решение в соотношении производительности и энергоэффективности.

· Надежность – зарекомендовавшее себя качество oборудования Belimo обеспечит высокоточное считывание показаний на протяжении всего жизненного цикла здания.

Данные датчики обладают высокими показателями защищённости, соответствуют стандартам NEMA 4X / IP65 и имеют 5-летнюю гарантию.

· Интуитивность - монтаж и пуско-наладочные работы осуществляются всего лишь в несколько простых шагов благодаря компактной модульной конструкции корпуса с защёлкивающейся панелью, которая может открываться и закрываться без применения винтов или каких-либо инструментов. Также имеется съёмная монтажная площадка, используемая в качестве шаблона для сверления (для разметки сверления).

По материалам портала «Промышленные вести»



