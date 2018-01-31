Стартовала поощрительная программа для участников конгресса «Энергоэффективность. XXI век»

Оргкомитет XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век» сообщает о старте поощрительной программы для зарегистрированных участников московского форума.

Напомним, впервые программа, предусматривающая вручение специальных призов первому и каждому последующему 50-му зарегистрировавшемуся участнику мероприятия, была реализована весной 2015 году в Москве, в рамках подготовки к VIII конгрессу. Тогда по итогам программы поощрительные призы были вручены 12 участникам форума.

Регистрация на XIV конгресс уже открыта, и на данный момент определен 1-й участник. Им стал: начальник управления эксплуатации зданий компании РТРС Михаил Симонов. Вручение памятных призов победителям поощрительной программы состоится 27 февраля 2018 года на панельной дискуссии конгресса.

Присоединяйтесь!

Стать участником конгресса можно, пройдя по ссылке https://climatexpo.ru/center/dp_reg/.

Обращаем Ваше внимание, что для прохода на территорию выставки «МИР КЛИМАТА - 2018» и деловую часть мероприятия, необходимо также получить бесплатный билет на выставку по ссылке https://climatexpo.ru/getticket/.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 27 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК».

Генеральный информационный партнер – «Строительная газета», генеральный Интернет-партнер – портал TOP-Climat.ru. Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата», а также журнал «Трубопроводная арматура и оборудование».

Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

По материалам организаторов



