«Транснефть» завершила плановые ремонтные работы на трех МНП

АО «Транснефть – Прикамье» завершило запланированные в январе 2018 года работы на магистральных нефтепроводах (МН) Северокамск - Пермь, Оса - Пермь и Альметьевск – Горький - 2. Так, во время 72-часовой остановки МН Альметьевск – Горький – 2 был проведен средний ремонт семи задвижек, выполнена ликвидация двух ненормативных вантузов, заменены коллекторы магистрального насосного агрегата нефтеперекачивающей станции (НПС) «Михайловка».

В ходе 56-часовой плановой остановки специалисты предприятия устранили дефект на линейной части МН Северокамск - Пермь и отключили задвижку от технологических трубопроводов резервуарного парка линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь» на МН Оса - Пермь в рамках реконструкции резервуара объемом 20 тыс. куб. м.

Все работы выполнены в рамках комплексной программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье», цель - поддержание высокой надежности функционирования магистральных нефтепроводов. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть – Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.

По материалам службы общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»



