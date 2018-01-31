«Трубодеталь» обновила стан индукционной гибки труб

На заводе «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав АО «ОМК») на стане индукционной гибки труб PB1600 выполнен первый товарный заказ после его модернизации: партия гнутых отводов для ПАО «Газпром».

Стан индукционной гибки труб PB1600 был запущен в эксплуатацию на заводе «Трубодеталь» в 1983 году. Это первое в СССР оборудование для гибки с помощью токов высокой частоты, рассчитанное на рабочий диаметр трубы 1020-1622 мм и толщину стенки до 100 мм. Модернизация стана добавила к его возможностям функцию прогрева прямых участков отвода. Ранее изделие разогревалось только непосредственно в месте сгиба. Прогрев же всей поверхности детали позволяет получить равномерные прочностные свойства и полностью соответствует техническим требованиям ключевых клиентов предприятия.

Сейчас на предприятии помимо стана РВ1600 есть еще две единицы подобного оборудования: стан ТВЧ-820 производства завода «Уралмаш» и SRBMI1400 производства немецкой компании AWS Schäfer. осле модернизации по своим характеристикам стан индукционной гибки труб PB1600 приблизился к возможностям

немецкого стана (оборудование от компании AWS Schäfer появилось на заводе в 2012 году) и способен работать с той же производительностью, выпуская продукцию высокого качества.

«Мы оперативно реагируем на изменения технических требований: модернизируем производства, сокращаем сроки выполнения заказов, улучшаем характеристики выпускаемых изделий. Продукция нашего завода удовлетворяет самым жестким требованиями ведущих компаний топливно-энергетического комплекса России», — отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

По материалам пресс-службы ОМК



