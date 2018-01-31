СП «ТермоБрест» ООО – лауреат премии «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»

СП «ТермоБрест» ООО, занимающееся разработкой и производством газовой трубопроводной арматуры и компонентов дистанционной автоматики, удостоено диплома лауреата премии «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» в рамках общественной программы «Национальное единство» Евразийского Экономического союза за экономически эффективные производственные показатели и высокие результаты в своей работе, а также за внесение вместе с производственным коллективом вклада в решение задач социально-экономического развития своей страны. Церемония награждения проходила в г. Москве с участием депутатов Государственной Думы РФ, руководителей федеральных министерств и ведомств, авторитетных представителей общественных объединений, средств массовой информации.

По материалам пресс-службы СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО



