GRUNDFOS ВЫВОДИТ НА РЫНОК НОВЫЕ НАСОСЫ ТРЕ

Концерн GRUNDFOS представил российскому рынку обновлённый модельный ряд насосов ТРЕ(D)2 и ТРЕ(D)3. Улучшенный функциональный модуль расширил опции контроля рабочих параметров и повысил эффективность работы оборудования.

Одноступенчатые центробежные насосы in-line серий ТРЕ(D)2 и ТРЕ(D)3 с проточной частью из чугуна и встроенным частотным преобразователем широко применяются для перекачивания технической воды в системах тепло- и холодоснабжения объектов недвижимости, а также на промышленных предприятиях. Экономичные электродвигатели данных насосов теперь по умолчанию будут оснащаться продвинутым функциональным модулем FM300, который имеет ряд изменений по сравнению с версией FM200.

Ключевыми особенностями обновлённых моделей станет наличие дополнительных аналоговых и цифровых входов/выходов для подключения различных датчиков (температуры, давления и т. д.) и вывода необходимой информации. Это существенно расширит возможности дистанционного управления насосным оборудованием и мониторинга параметров работы электродвигателя, таких как обороты, сила тока и пр.

Внесённые изменения позволят насосам серии ТРЕ(D)2 и ТРЕ(D)3 точнее контролировать расход воды по показаниям температуры или давления и эффективнее использовать режим автоматического управления FLOWADAPT (это режим управления, при котором насос автоматически адаптируется под характеристики системы, обеспечивая наилучшие параметры и энергопотребление. При этом в данном режиме возможно ограничение максимальной подачи насоса).

Кроме того, оборудование данной серии обладает встроенной функцией ограничения расхода, исключающей необходимость в дроссельных и балансировочных клапанах, что не только сокращает расходы на энергопотребление, но и упрощает устройство инженерной системы.

Насосы серий ТРЕ(D)2 и ТРЕ(D)3 с обновлёнными электродвигателями уже доступны для заказа. Цены на модернизированные модели не изменились.

По материалам журнала «С.О.К»



