VALTEC ПРОВЕДЕТ ВЕБИНАР ПО ТРУБОПРОВОДНЫМ СИСТЕМАМ

31 января с 11 до 12 ч (время московское) состоится вебинар «Металлополимерные, PEX- и PERT-трубопроводы». Участие в вебинарах VALTEC бесплатное, нужно лишь заранее зарегистрироваться. В ответ вы получите персональную ссылку на сайт, где будет осуществляться online-трансляция. Чтобы заполнить регистрационную форму и ознакомиться с программой мероприятий на текущий месяц, перейдите в раздел «Вебинары, семинары» на сайте компании.

Вы получите возможность прослушать доклад специалиста, задать вопросы по продукции и получить на них ответы, не покидая рабочего места, из дома и даже в дороге – с обычного компьютера, а также устройства на Android или iOS (ссылку для загрузки приложения придет в пригласительном письме).

По материалам пресс-службы VALTEC



