АДЛ ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ГРАНТОР»

Компания АДЛ сообщает об обновлении линейки шкафов управления насосами пожаротушения «Грантор» до версии 5.01 и снижении стоимости на 10–15%. В рамках обновления были проведены технические улучшения, которые позволили сделать ШУ более универсальными при меньшей сложности в обслуживании:

· добавлен алгоритм работы для совмещенной системы автоматического пожаротушения;

· изменен алгоритм работы шкафа для пусконаладочных работ;

· сокращено количество зуммеров с трех до одного с разной скважностью звучания;

· адаптирована передняя панель шкафа;

· улучшена система защиты от несанкционированного доступа;

· оптимизирована электрическая схема.

В новой версии шкафов пожаротушения в базе не предусмотрена индикация состояний задвижки — для выполнения данного функционала необходимо шкаф управления доукомплектовывать соответствующей опцией. Подробнее о новой версии 5.01 вы можете прочитать в каталоге «Шкафы управления «Грантор» или в руководстве «Комплектное устройство шкаф управления „Грантор" для совмещенной и дренчерной систем пожаротушения» на сайте компании.

По материалам пресс-службы АДЛ



