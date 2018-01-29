РАСТУТ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ МЕТАЛЛЫ

В течение прошедшего года на мировом рынке металлов наблюдался рост цен на сырье. Стоимость цинка с октября 2016 года по январь 2018 выросла на 32 %, а цена тонны меди за тот же период увеличилась на 33,6 %. Аналитики компании «Эго Инжиниринг» прогнозируют, что перед сезоном 2018 года производители инженерной сантехники скорректируют цены на изделия из латуни в связи с текущей ситуацией на рынке.

За текущую неделю января цены на медь возглавили общий рост стоимости промышленных металлов. Европейские аналитики считают, что повышение цены является ответом на распределение мировых запасов, а также отражает дефицит этого металла на ключевых рынках. Кроме того, эксперты повысили прогноз средней цены на медь при биржевых сделках и допустили возможность роста цен более чем на 10% в среднесрочной перспективе.

Ожидается, что рост потребления рафинированной меди в мире в 2018 году составит около 3%, а объем производства увеличится только на 1,6%. Среднегодовой темп роста производства до 2022 года прогнозируется на уровне не более 1,4%, а предполагаемый ежегодный прирост спроса, по консервативным оценкам, составит не менее 2%. Тем самым, по прогнозам аналитиков, дефицит меди в мире превысит 380 тыс. т. в 2021 г. и 620 тыс. т в 2022 г.

Стоимость тонны цинка на текущей неделе января также выросла. На повышение цены металла повлияли информация о возможном дефиците металла и об очередном снижении запасов, доступных для инвесторов.

По итогам января-ноября 2017 года дефицит рафинированного цинка в мире составил 485 тыс. тонн, увеличившись более чем вдвое по сравнению дефицитом 2016 года, который составлял 206 тыс. тонн. Мировое потребление цинка за одиннадцать месяцев 2017 год возросло на 1,9%, достигнув 12,994 млн. тонн, но производство металла прибавило за это время только 0,3%, достигнув 12,509 млн. тонн.

Аналитики считают, что в связи с ростом цен на металлы, которые являются основным сырьем для производства инженерного оборудование из латуни, стоимость конечного продукта имеет все шансы на корректировку в сторону повышения.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



