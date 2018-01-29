АО «ТРАНСНЕФТЬ – ДИАСКАН» ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЕМЕР

АО «Транснефть – Диаскан» ввело в эксплуатацию внутритрубный инспекционный прибор (ВИП) 40-ПРН.02-00.000. Он относится к новому поколению многоканальных профилемеров высокого разрешения, оснащенных навигационной системой. Данный прибор обладает значительно увеличенным количеством измерительных рычагов по сравнению с предыдущими поколениями (более чем в два раза). Кроме того, серьезно переработана сама конструкция датчиков. Так, масса рычагов была значительно уменьшена, полиуретановые накладки заменены твердосплавными. Это позволило продлить срок службы измерительной системы, а также снизить эффект инерции рычага при движении профилемера на больших скоростях, характерных для газовых трубопроводов.

Новый прибор имеет систему жестких колесных опор и поддерживающих опорных дисков, в отличие от прежних версий, оснащенных в базовом исполнении полиуретановыми манжетами. Это обеспечивает значительно лучшее центрирование профилемера в процессе движения, и приближает его по точности измерения радиуса изгиба трубы и координат к специализированному дефектоскопу определения положения трубопровода. Такое техническое решение также позволяет выполнять диагностику газопроводов.

По сравнению с предыдущими поколениями разрешающая способность нового профилемера повышена в 2,5 раза и выводит интерпретацию диагностических данных на новый уровень. Такие конструктивные особенности, как вантузы малого диаметра, теперь четко идентифицируются среди массы сварных присоединений. За счет того, что погрешность измерения ширины дефектов геометрии уменьшилась более чем в два раза, стало легче классифицировать степень опасности дефекта.

Многоканальный профилемер предназначен для измерения величины внутреннего проходного сечения и радиусов поворота трубопровода различного диаметра. Позволяет диагностировать такие дефекты, как вмятины, овальности, гофры, а также определять радиусы, направления изгибов и углов поворота трубопровода. В основе работы прибора лежит электромеханический принцип измерения угла отклонения рычагов, имеющих непосредственный контакт с внутренней стенкой трубы. Для определения пространственного положения трубопроводов профилемер оснащен высокоточной бесплатформенной инерциальной навигационной системой.

В настоящее время парк ВИП, оснащенных навигационной системой, которые эксплуатирует АО «Транснефть-Диаскан», представлен 29 многоканальными профилемерами и дефектоскопами определения положения трубопровода

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



