«ДЮЙМ» ПОПОЛНИЛ АССОРТИМЕНТ АРМАТУРОЙ FLAMCO

Компания «Дюйм» включила в ассортимент предохранительную арматуру Flamco:

· Вентиль отсечной FlexControl для расширительных баков

· Воздухоотводчик автоматический Flexvent с отсечным клапаном

· Воздухоотводчик угловой автоматический Flexvent без отсечного клапана (белый цвет)

· Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H

· Сепаратор воздуха Flamcovent Smart

· Сепаратор шлама Flamco Clean Smart

· Сепаратор воздуха и шлама Flamcovent Clean Smart

Вся линейка предохранительной арматуры предназначена для надёжной защиты дорогостоящего котельного и насосного оборудования, а также элементов трубопроводной системы от

скопившегося воздуха и частиц шлама. Гарантирует стабильную работу при пиковых значениях давления и температуры: до 10 бар и до 120 °С соответственно.

Уникальные в своём классе автоматические поплавковые воздухоотводчики Flexvent не только эффективно удаляют воздух из трубопроводных систем, но и имеют эстетичный внешний вид. Благодаря компактным размерам воздухоотводчики могут быть смонтированы в любой системе даже в труднодоступных местах.

Представленная в ассортименте линейка сепараторов практически не требуют обслуживания, кроме периодической очистки сепараторов шлама, а также обладают исключительно низким гидравлическим сопротивлением. Уникальность конструкции удаления воздуха и частиц шлама из системы гарантирует высокую производительность изделий – на 60% выше, чем у аналогов на рынке. Комбинированное исполнение устройства – сепаратора воздуха и шлама (Flamcovent Clean Smart) сочетает в себе дополнительную экономию, эффективность и удобство при монтаже.

По материалам журнала «С.О.К»



