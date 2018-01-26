ТМК ПОСТАВИТ «РОСНЕФТИ» ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ТОНН ТРУБ ИЗ СТАЛИ 13% СR

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, поставит в адрес ПАО «НК «Роснефть» 8 000 тонн высокотехнологичных насосно-компрессорных труб с содержанием 13% Сr (Хром 13) с премиальными газогерметичными соединениями TMK UP PF.

По результатам тендера ТМК поставит трубы дочерним обществам «Роснефти» — ООО «РН-Ванкор», ООО «РН-Ставропольнефтегаз» и АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Вся партия будет изготовлена на Синарском трубном заводе. Отгрузку продукции планируется осуществить в 2018-2019 годах.

ТМК не первый год успешно поставляет «Роснефти» трубы с содержанием 13% Cr. В 2017 году те же дочерние общества получили более двух тысяч тонн этой продукции с соединениями TMK UP PF.

По материалам пресс-службы ТМК



