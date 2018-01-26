«АТОМЭНЕРГОМАШ» ИЗГОТОВИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЭС «РУППУР» В БАНГЛАДЕШ

«Атомэнергомаш» в рамках договора с ПАО «Силовые машины» изготовит вспомогательное оборудование машинного зала для двух энергоблоков АЭС «Руппур» (Бангладеш). В частности, машиностроительный дивизион Росатома поставит подогреватели высокого давления, сепаратор-пароперегреватель, насосное оборудование, комплект трубопроводной арматуры и комплект трубопроводов для технологических систем турбоагрегата. В изготовлении будут задействованы различные предприятия дивизиона, в том числе ПАО «ЗиО-Подольск», филиалы АО «АЭМ-Технологии», АО «ЦКБМ», АО «АТМ» и другие.

Данный контракт является продолжением сотрудничества двух машиностроительных компаний. В настоящий момент АЭМ в партнерстве с «Силовыми машинами» изготавливает вспомогательное оборудование машзала для второй очереди АЭС «Куданкулам» (Индия) и второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер» (Иран). Кроме того, АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком оборудования ядерного острова для АЭС «Руппур». В рамках подписанного в 2017 году договора будут изготовлены корпуса реакторов, парогенераторы, главные циркуляционные насосы и другие агрегаты, которые обеспечат надежную и бесперебойную работу атомной станции.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш г. Дакка. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, реализуемый на Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2). Первый блок НВАЭС-2 уже сдан в промышленную эксплуатацию, что делает проект референтным. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. В 2017 г. новый российский энергоблок НВАЭС-2 назван в числе трех лучших атомных установок мира по версии влиятельного международного издания Power (США).

По материалам портала Energyland



