В 2017 году в России открылось 155 новых производств

Несмотря на продолжающийся экономический кризис и упадок промышленности, новые заводы и цеха в России продолжают открываться – причем с завидным постоянством. За 2017 год в стране начали работу 155 средних и крупных новых производственных объектов, что составляет ввод в строй одного производства за 2,35 дня. Таким образом, скорость ввода производств в 2017 году снизилась в 1,69 раза относительно 2016 года.

В отрасли трубо- и арматуростроения также есть «новички»:

1. 29 мая — в Сергиево-Посадском районе Московской области запущено производство труб большого диаметра для ОАО «Газпром». Мощность: 250 тыс тн труб диаметрами 1020 мм, 1220 мм, 1420 мм в наружной треслойной изоляции в год.

2. 20 июня — в Воронежской области запущено уникальное для России производство высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра ЗАО «Лискимонтажконструкция». Продукция предназначена для строительства крупных нефтегазопроводов в условиях низких температур, обсадных нефтегазопроводных и профильных труб, а также строительства глубоководных морских трубопроводов при освоении шельфовых месторождений. Инвестиции: 4,5 млрд руб.

3. 2 октября — под г. Екатеринбург открылся завод по производству гофрированных полипропиленовых труб на площадке индустриального «ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа».

4. 8 октября — в г. Муром Владимирской обл. открылось предприятие по производству полипропиленовых труб — «Ламмин».

5. 31 октября — на территории индустриального парка г. Чебоксары в Чувашии открылась новая производственная площадка — цех по изготовлению трубопроводной арматуры ООО «БИРС Арматура».

По материалам портала «Телескоп»



