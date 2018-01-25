ВМЗ ВНЕДРИЛ В ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ТО И РЕМОНТОМ

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в компанию ОМК) автоматизировал планирование и управление ремонтными работами. В частности, на предприятии заработала система мобильного технического обслуживания и ремонта оборудования (мобильная ТОРО). Проект реализован силами подразделения SAP Digital Business Services с использованием мобильных решений SAP для технического обслуживания и ремонта.

Целью внедрения системы является увеличение эффективности производства за счет сокращение простоев оборудования. Кроме этого, планируется трехкратное ускорение процесса регистрации результатов работ по техническому обслуживанию и ремонту, а также пятикратный рост частоты выявления дефектов и неисправностей оборудования на ранней стадии. Планируется, что экономический эффект проекта при полной загрузке производственных мощностей ВМЗ в 2018 году составит 65 млн руб.

В рамках проекта оборудование завода было снабжено NFC-метками на основе технологии идентификации путем беспроводной передачи данных. В распоряжении сотрудников ремонтных подразделений предприятия имеются мобильные устройства, с помощью которых они считывают информацию об оборудовании, контролируют ремонтные задания, отслеживают время устранения

неисправностей. Также мобильное приложение позволяет оперативно просматривать техническую документацию на оборудование, его текущее состояние, а также самостоятельно вводить необходимую информацию. Также в нем фиксируются уже выполненные работы, привлеченный персонал и необходимые материалы.

«Современные технологические решения становятся неотъемлемой частью процессов техобслуживания и ремонтов, внедрение инновационных инструментов позволяет значительно нарастить эффективность ремонтных бригад. На основе накопленной статистики и данных по диагностике возможно также прогнозировать отказы производственного оборудования, что поможет значительно снизить время аварийных простоев», — отметил директор по консалтингу и поддержке SAP CIS Ара Агузумцян. «Сейчас мы находимся в фазе перехода на инновационную модель производства и сосредоточены на тех потенциальных возможностях, которые открываются при грамотном использовании накопленного индустриального опыта и современных технологических решений. Совместными усилиями со специалистами SAP мы реализовали важнейший проект, так как снижение времени простоев оборудования и повышение эффективности ремонтов – ключевая задача для любого предприятия, имеющего большую технологическую базу», — сказал директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК Алексей Митенков.

По материалам пресс-службы ОМК



