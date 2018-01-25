VALTEC ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКИ 2018 ГОДА

WI-FI Устройство сбора и передачи данных — VT.USPD

Устройство VT.USPD предназначено для получения информации о расходе ресурсов от приборов учета с импульсным выходом; получения сигналов от датчиков с выходом типа «сухой контакт» (датчик протечки, температуры, давления и т.п.); передачи полученных данных по радиоканалу на сервер для дальнейшей обработки и использования. Прибор имеет 8 пар входов с пружинными клеммными колодками для подключения счетчиков и датчиков. Устройство опрашивает состояние счетчиков с заданной периодичностью и передаёт полученные сигналы на сервер. Сигналы от датчиков инициируют мгновенную передачу сообщения на сервер. Если канал передачи данных не доступен, устройство накапливает данные (максимальная глубина архива – 1 месяц), а при появлении связи, передаёт их на сервер. VT.USPD оснащено детектором вскрытия, при активизации которого передается сигнал на сервер. Используя данный прибор и личный кабинет, пользователю предоставляется возможность видеть показания счетчиков на планшете, телефоне или компьютере в любой точке земного шара.

С помощью VT.USPD легко решаются задачи диспетчеризации систем водоснабжения, отопления и газоснабжения зданий с помощью выделенного бесплатного дата-сервера, расположенного в Московской области. Сервер обеспечивает приём показаний счетчиков, их хранение, анализ и передачу по заданному расписанию на требуемый адрес. Кроме того, сервер обеспечивает удаленное обновление программного обеспечения приборов VT.USPD. Пользователь получает свободный доступ к показаниям счетчиков и графикам потребления ресурса на любую дату или за любой период через браузер или мобильное приложение iOS и Android.

При организации системы учета ресурсов с помощью приборов VT.USPD предприятиям ЖКХ не требуется приобретать программное обеспечение и организовывать собственный сервер. Всё это бесплатно предоставляется вместе с устройством VT.USPD . Автоматически обеспечивается встроенная интеграция в комплекс «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ, ЖСК». Сервер также может обмениваться информацией с учетными системами, организованными на базе форматов Excel и CSV. Информация может интегрироваться с любыми оригинальными системами учета, созданными с использованием API (HTML).

Насос для повышения давления с датчиком потока — VT.VRS 12/9G

Случается, что давление в водопроводе холодной или горячей воды, поступающей в квартиру или дом недостаточно для нормального функционирования водопотребляющих приборов. В этом случае, возможно «передавливание» одного потока другим, что приводит к тому, что вместо холодной воды, например, к смесителю будет поступать только горячая . При такой ситуации на помощь придёт насос VT.VRS 12/9G, который способен повысить давление в трубопроводе на 0,9 бара. Датчик потока, интегрированный в корпус , в режиме «AUTO» будет включать насос только тогда, когда есть потребность в подаче воды, то есть, когда потребитель откроет водоразборный кран. Как только кран закроется, насос выключится. Кроме того, этот насос может использоваться и в системах водяного отопления в качестве обычного циркуляционного насоса. Для этого достаточно лишь установить переключатель режимов в режим «MANUAL». Корпус насоса выполнен из чугуна. Сам насос неприхотлив и не привередлив к качеству воды.

Насос циркуляционный для горячего водоснабжения с режимом частотного регулирования — VT.VRS 12/1,2.EM

Малогабаритный циркуляционный насос VT.VRS 12/1,2.ЕМ , с корпусом водяной камеры из нержавеющей стали, предназначен для создания принудительной рециркуляции воды в системах горячего водоснабжения зданий. Рециркуляция горячей воды создаётся для предотвращения её остывания в подводящих трубопроводах и немедленной подаче потребителю воды с надлежащими параметрами. Кроме своего основного назначения

насос может использоваться в качестве циркуляционного в системах отопления при расчетных гидравлических потерях не более 15 КПа.

Насос может настраиваться на постоянную частоту вращения крыльчатки (горит зеленый индикатор) с мощностью на валу от 3 Вт до 9 Вт. В режиме частотного регулирования AUTO (горит желтый индикатор) насос автоматически подстраивается под текущие характеристики обслуживаемой системы. Насос имеет однофазный асинхронный электродвигателем со сферическим статором и сферическим «мокрым» ферромагнитным ротором , в который интегрировано рабочее колесо. Магнитная связь между ротором и статором исключает из конструкции трущиеся детали (подшипники), что значительно увеличивает ресурс насоса. Корпус насоса из нержавеющей стали крепится к блоку статора с коробкой управления с помощью накидной гайки из нержавеющей стали.

Ручной роликовый труборез для стальных и нержавеющих труб диаметром от 10 до 42 мм — VTi.701

Труборез предназначен для точной резки под прямым углом труб из нержавеющей стали, а также стальных и медных труб. Труборез имеет ручную винтовую подачу прижимных роликов. Отрезание трубы производится путём вращения трубореза вокруг продольной оси трубы с постепенным выдвижением прижимных роликов. При этом получается ровный срез, не требующий дальнейшей обработки.

Ручной роликовый труборез для нержавеющих труб диаметром от 6 до 35 мм — VTi.735

Труборез предназначен для точной резки под прямым углом труб из нержавеющей стали и медных труб. Труборез имеет ручную винтовую подачу режущего ролика и интегрированный ручной гратосниматель. Гратосниматель позволяет быстро обрабатывать внутреннюю кромку трубы в месте среза. Отрезание трубы производится путём вращения трубореза вокруг продольной оси трубы с постепенным выдвижением отрезного ролика. Труборез поставляется в блистере в комплекте с запасным режущим роликом.

По материалам журнала «С.О.К»



