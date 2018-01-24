Ведется активная работа по освещению подготовки XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век»

Работа по освещению подготовки XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» уже началась. Определены первые информационные партнеры форума.

Поддержку форуму, который пройдет в рамках выставки «Мир Климата» в Москве 27 февраля 2018 года, окажут международный научно-технический журнал «Трубопроводная арматура и оборудование», а также НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», Институт Современных Специальностей, журналы «Автоматизация и IT в энергетике», «Вести в электроэнергетике», «Водоочистка. Водоподготовка. Водосбережение», «Водоснабжение и санитарная техника», научный интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве», «Экологический вестник России» и «Энергоэксперт», газета «Энергетика и промышленность России», информационные агентства «INFOLine», «Монитор», Elec.ru, информационный бюллетень «Техэкперт», порталы Build.ru, Energoatlas.ru, REFREGIRATION PORTAL, RusCable.Ru, международный интернет-ресурс для проектировщиков «Проектант» и портал по энергосбережению и энергоэффективности «ЭнергоСовет.Ru». Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата».

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 27 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК».

По материалам организаторов



