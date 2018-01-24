Определен генеральный информационный партнер XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век»

Генеральным информационным партнером XIV Международного конгресса «Энергоэффективность XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» стало главное отраслевое издание России в сфере строительства и ЖКХ «Строительная газета». Напомним, издание выпускается при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а общественный редакционный совет издания возглавляет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

Также в линейке медиа партнеров постоянные издания конгресса - журналы «Инженерные системы» и «Мир климата». Журнал «Трубопроводная арматура и оборудование» также на протяжении многих лет является постоянным инфопартнером конгресса.

Напомним, мероприятия деловой программы XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век» пройдут 27 февраля 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки «Мир Климата».

По материалам организаторов



