Инжиниринговый центр ВолгТУ продолжает развивать проекты в трубо- и арматуростроении

Объем производства высокотехнологической и наукоемкой продукции в Волгоградской области вырос на 10 процентов – до 70 млрд рублей. Такие данные были озвучены 23 января в Волгоградском государственном техническом университете в ходе выездного заседания регионального комитета промышленности и торговли, которое провел заместитель губернатора – председатель облпромторга Роман Беков. Совещание было посвящено итогам работы инжинирингового центра ВолгГТУ «Полимерные композиционные материалы и технологии». Перед началом совещания представители облпромторга осмотрели производственные участки и лаборатории опорного технического вуза, ознакомились с образцами продукции и разработанными технологиями.

Инжиниринговый центр ВолгГТУ «Полимерные композиционные материалы и технологии», созданный в 2015 году совместными усилиями Опорного вуза, Минпромторга РФ и администрации региона, оказывает промышленникам услуги по разработке и испытанию новых полимерных композитных материалов. За два года учреждение успело себя окупить практически дважды: объем выполненных центром работ и услуг в 2016 году составил более 60 миллионов рублей, в 2017 более 118 миллионов рублей. Сегодня здесь разрабатывают и внедряют новые технологии, создают изделия из композитов, которые востребованы в градостроительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве, природоохранных системах.

С начала деятельности инжинирингового центра заключено и выполнено 123 договора с промышленными предприятиями. Услугами инжинирингового центра вуза уже воспользовались ООО «Волгабас», АО «Каустик», ОАО «Волгограднефтемаш», производственный комплекс «Ахтуба», Волжский трубный завод, строительная корпорация «Пересвет-Регион-Дон», а также предприятия из других регионов России.

Среди разработок инжинирингового центра можно отметить проект по производству импортозамещающих роликов для трубопрокатных станов – потребность в них испытывает Волжский трубный завод. На предприятии уже проходят испытания роликов повышенной долговечности из инновационных эластомерных материалов. Планируется наладить их выпуск на производственной площадке инжинирингового центра. При участии центра в Волжском реализуется инвестпроект по производству трубопроводной запорной арматуры из полимерных композиционных материалов компании «Константа-2». Стоимость инвестпроекта 40 миллионов рублей, 20 из них компания рассчитывает получить в региональном фонде развития промышленности.

Как рассказал генеральный директор ООО «Константа-2» Константин Зерщиков, основным профилем работы научно-производственного предприятия является производство уплотнений подвижных и неподвижных соединений из полимерных материалов и разработка новых материалов для их модернизации. Большое внимание уделяется изучению физико-механических свойств новых композиций на основе фторопластов ПЭЭК, ПФС, ПФА и других коррозионно- и теплостойких полимеров и доведение их характеристик до требуемых потребителем. «Предприятие готово выпускать уникальную продукцию – благодаря разработкам наших специалистов удалось улучшить характеристики пластиковых дисковых затворов для запорной арматуры, теперь их можно применять в средах практически любой степени агрессивности», - заявил он.

Отметим, что ранее затворы из композиционных материалов российскими компаниями занимающимися строительством и эксплуатацией трубопроводов различного назначения закупались за рубежом. Волгоградские разработки запатентованы, на импортозамещающую продукцию получены сертификаты. На заводе уже наладили малосерийное производство, заключены договоры на поставку изделий предприятиям Московской области, Волгограда, Саратова, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, других городов и регионов страны. Получение льготного займа позволит компании масштабировать выпуск новой продукции. Кроме того, в

результате реализации проекта планируется создание порядка 50 рабочих мест. Общий объем вложений по проекту за период 2012-2016 годы составил около 15 млн рублей.

По материалам РИАЦ



