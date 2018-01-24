ИЛЬМА продлила эксклюзивный договор на поставку уплотнений Kempchen® на территории РФ и других стран Таможенного союза ЕЭС

Научно-производственная компания ИЛЬМА (Россия) и Kempchen Dichtungtechnik GmbH (Германия) продлили действие дистрибьюторского договора, по которому ИЛЬМА обладает эксклюзивным правом поставки уплотнений Kempchen® на территорию России и других стран Таможенного союза ЕЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия).

Kempchen Dichtungstechnik GmbH входит в международную группу компаний KLINGER и является одним из мировых лидеров в области разработки и производства уплотнений для разъёмных соединений - фланцевых прокладок, сальниковых набивок и компенсаторов, применяемых при эксплуатации ответственного промышленного и энергетического оборудования. В спектр услуг, предлагаемых Kempchen Dichtungstechnik GmbH, входят не только производство и поставка стандартных промышленных уплотнений, но также разработка решений для специфических задач в области герметизации разъёмных соединений химического и нефтехимического оборудования.

ИЛЬМА является эксклюзивным поставщиком продукции и решений Kempchen® в Россию и страны Таможенного союза с 2010 года. За время сотрудничества уплотнения Kempchen® нашли применение и зарекомендовали себя в качестве надежного средства герметизации соединений, эксплуатируемых в сложных и критических условиях на предприятиях различных отраслей промышленности России и Таможенного союза.

Уплотнения Kempchen®: немецкое качество и комплексный подход к вопросам герметизации »»»

Каталог уплотнений Kempchen® (на английском языке) »»»

Учебный центр компании ИЛЬМА в рамках проекта «Школа герметизации» регулярно проводит обучение технических специалистов правилам подбора, установки и эксплуатации промышленных уплотнений. О проекте »»»

Компания Kempchen Dichtungstechnik GmbH (г. Оберхаузен, Германия) основана в 1889 году и специализируется на разработке производстве и продаже уплотнений для подвижных и неподвижных разъёмных соединений промышленного и энергетического оборудования. Kempchen является разработчиком технологии KemProof®, которая позволяет контролировать состояние уплотнительных поверхностей неподвижных разъёмных соединений, определять их пригодность для дальнейшей эксплуатации, а также подбирать оптимальные уплотнения. Качество продукции Kempchen® начинается с закупки проверенного сырья у надёжных поставщиков. На складе компании всегда поддерживается запас сырья, необходимый для быстрого выполнения поступающих заказов. Также на складе всегда имеются ходовые размеры основных номенклатурных групп товаров. Компания обладает современной производственной базой и собственной лабораторией, также в компании функционирует департамент качества, который производит контроль каждой партии продукции на соответствие строгим требованиям европейских стандартов.

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По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»



