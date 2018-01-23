Инженеры АУМА разработали и реализовали проект модернизации Рузской ГЭС-2

Электроприводы AUMA SEVEN были установлены на Рузской ГЭС-2 для управления направляющим аппаратом водяной турбины – лопатками, направляющими воду на ее колесо. Ранее задачу по управлению направляющим аппаратом выполняла гидравлическая станция с гидроцилиндром двустороннего действия.

Техническое решение АУМА обеспечило следующие преимущества: высокую скорость закрытия, равномерное открытие, высокую точность регулирования положения лопаток, а также значительную экономию электроэнергии. Последнее преимущество объясняется тем, что ранее мотор гидравлической станции работал постоянно, поддерживая давление масла в системе для обеспечения быстрой работы гидроцилиндра. В приводе AUMA SEVEN двигатель, напротив, включается лишь при необходимости изменить положение направляющего аппарата, а большую часть времени находится в состоянии покоя и не потребляет электроэнергии.

«Механизм привода направляющего аппарата очень массивен, весит несколько сотен килограмм. Из-за высокой инерционности использование электропривода без частотного преобразователя недопустимо для данной системы. Привод AUMA SEVEN обеспечивает плавные пуски и остановки, что сводит динамические нагрузки на систему к минимуму», – комментирует Денис Владимирович Сысоев, заместитель технического директора по инженерной поддержке ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



