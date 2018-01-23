«ДАНФОСС» РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ МОДУЛЬ ОТТАЙКИ

Компания «Данфосс» продолжает инвестировать в развитие инновационной платформы Danfoss FlexlineTM. В 2017 г. на рынок выведен новый продукт для систем индустриального холода – поплавковый регулятор оттайки ICFD 20, реализованный на базе блочно-модульной концепции клапанных станций типа ICF 15-20.

Данная разработка повышает эффективность оттаивания испарителей горячими парами в холодильных системах затопленного вида. Применение ICFD уменьшает количество перепускаемого в процессе оттаивания газа до 90% в сравнении с традиционными регуляторами давления. Данные по эффективности подтверждены Датским технологическим институтом (DTU).

«Комплекс лабораторных и полевых испытаний на действующих аммиачных холодильных установках подтвердил актуальность модуля ICFD 20 для повышения эффективности промышленных холодильных систем, – отметил Евгений Сухов, к.т.н., академик МАХ, директор направления «Промышленный холод» ООО «Данфосс», – сокращение длительности и расхода горячих паров в процессе оттаивания снижает нагрузки на компрессорную группу и сокращает энергопотребление холодильной установки».

Станция ICF с модулем ICFD 20 совместима со всеми общепринятыми хладагентами, включая R717. Максимальное рабочее давление 28 бар изб., диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С. Регулятор, как и другие компоненты ICF, имеет внешнее цинковое покрытие с толстостенной пассивацией хромом для антикоррозионной защиты и может применяться в аммиачных испарителях холодопроизводительностью до 200 кВт. При установке новый модуль не требует отдельных преднастроек и регулировки. Для удобства проведения пусконаладочных работ в конструкции предусмотрен механизм ручного открытия основного дроссельного узла.

Подробная информация по проектированию и по монтажу ICFD представлена в русскоязычном руководстве по применению и в инструкции на клапанные станции ICF. Все промышленные холодильные компоненты «Данфосс» имеют необходимый пакет разрешительной и технической документации для применения на территории стран Таможенного союза.

Поставки клапанных станций ICF с новым поплавковым модулем открыты на рынках Таможенного союза с конца 2017 года. В ближайшее время для заказа будут также доступны специальные модули ICFD с повышенным рабочим давлением для применения в аммиачно-углекислотных холодильных установках.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



