МК «СПЛАВ» РАЗРЕШИЛИ ПРИМЕНЯТЬ ИМПОРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДОВ

Корпорация шагнула в январь с новыми успехами. «Сплав» получил важный документ — «Решение о применении импортных комплектующих для изготовления электроприводов ЭПАС и ЭПАС-О», согласованное Концерном «Росэнергоатом» и одобренное Ростехнадзором.

Производство многооборотных электроприводов ЭПАС и ЭПАС-О – одно из основных направлений деятельности Корпорации «Сплав». В основе оборудования лежат комплектующие немецкой компании AUMA RIESTER GmbH&Co.Kg. Электроприводами ЭПАС и ЭПАС-О комплектуется специальная запорная арматура, которая устанавливается в системах атомных станций, в комплексах с исследовательскими реакторами и на предприятиях других отраслей промышленности.

Елена Мокина, начальник управления по продажам элекро- и пневмооборудования, отмечает: «Этот документ дает нам право поставлять продукцию на все атомные станции страны. На данный момент, Корпорация является единственным заводом в России, который смог получить такое разрешение на 5 лет. Плюсы для заказчиков очевидны: теперь не придется ждать оформления бумаг на каждую партию изделий, сроки поставки оборудования сократятся, и наши партнеры будут получать продукцию быстрее».

В ближайших планах Корпорации «Сплав» — производство и поставка в первом квартале 2018 года арматуры, оборудованной приводами, для НИТИ им А.П. Александрова – единственного в России научно-технологического центра, проводящего комплексные испытания космических и корабельных ядерных энергетических установок, а также для строящейся Курской АЭС-2. Продукция «Сплава» также будет активно использована при строительстве 3-его и 4-ого энергоблоков АЭС Куданкулам в Индии.

«Для возведения 1-ого и 2-ого блоков для индийской АЭС нами было произведено и поставлено более 800 электроприводов ЭПАС и ЭПАС-О. За все время совместной работы с заказчиками мы не получили от них ни одной рекламации на свою продукцию», — комментирует Елена Мокина. «Сейчас на очереди – 3-ий и 4-ый блоки, для которых мы произведем и поставим не меньший объем продукции. ТУ на наши ЭПАС и ЭПАС-О согласованы со всеми проектными организациями, задействованными в реализации проекта по дальнейшему строительству АЭС Куданкулам, «Сплав» рассматривается в качестве основного поставщика электроприводов. Уже подписаны первые контракты на поставку трубопроводной арматуры в комплекте с электроприводами ЭПАС и ЭПАС-О со сроками отгрузки в 2018 году и далее».

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



