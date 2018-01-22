ГРУППА ЧТПЗ ПЕРВОЙ В РОССИИ НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВО ОБСАДНЫХ ТБД С ПРИВАРНЫМИ КОННЕКТОРАМИ ДЛЯ ШЕЛЬФА

Группа ЧТПЗ при техническом содействии компании «Росшельф» освоила производство обсадных труб большого диаметра с приварными коннекторами замкового типа для обустройства скважин в условиях шельфовой добычи. До настоящего момента подобные конструкции в России не выпускались, потребность в них на 100% удовлетворяли зарубежные производители.

В основе отечественной разработки – электросварные трубы диаметром 508-914 мм с толщиной стенки 15,9-38,1 мм из стали класса прочности Х52-Х60 производства цеха «Высота 239» ЧТПЗ. В качестве замкового соединения использована продукция ЗАО «Росшельф» (официальный представитель «Oil States» в России). Сборка изделия проведена с помощью круговой сварки на заводе «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ). Продукция используется при обустройстве месторождений на шельфе для укрепления стенок устья скважины: трубы, соединяясь друг с другом посредством замка, образуют обсадную колонну, внутри которой размещено нефтегазодобывающее оборудование. Потенциальные потребители продукции – российские и иностранные добывающие компании.

«В усложняющихся условиях добычи нефти и газа компании ТЭК отдают предпочтения поставщикам, предлагающим наиболее эффективные решения, – отмечает технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин. – Разработку Группы ЧТПЗ и «Росшельфа» отличает простота и скорость сборки. За счет использования замковых коннекторов значительно ускоряется строительство скважин – соединение труб занимает менее 30 секунд и не требует дополнительных инструментов, как происходит при использовании обсадных труб с резьбовыми соединениями».

Высокое качество и надежность отечественной продукции было подтверждено стендовыми испытаниями. Производство обсадных труб большого диаметра с коннекторными замками успешно прошло аудит «Oil States Industries». В настоящее время ТБД проходят аттестацию в нефтегазовых компаниях.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



