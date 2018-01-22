ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА АТЗ НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ TOYOTA ENGINEERING CORPORATION

Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ», Республика Татарстан, входит в состав ОМК) по итогам аудита компании Toyota Engineering Corporation (ТЕС, Япония) получил оценку уровня зрелости производственной системы, соответствующую бронзовой медали. АТЗ стал вторым в мировой металлургической отрасли предприятием после Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», входит в состав ОМК), получившим столь высокую оценку ТЕС.

Сертификат и медаль, подтверждающие этот статус, управляющему директору АО «АТЗ» Александру Токареву вручил старший консультант ТЕС Тацуми Кимура 18 января 2018 г. в Москве в ходе ежегодного подведения итогов развития производственной системы в ОМК. «С момента первого аудита, состоявшегося на заводах ОМК в 2015 году, все предприятия демонстрируют уверенный рост уровня развития культуры производства. В частности, изменения производственной системы в ОМК происходят значительно быстрее, чем в японских компаниях. Но самым быстрым был прогресс на Альметьевском трубном заводе, что подтвердило получение предприятием бронзового уровня зрелости производственной системы», — сказал Тацуми Кимура.

«Благодарю весь коллектив АТЗ с этой высокой заслуженной оценкой. Сегодня она является для нас еще одними стимулом для дальнейшего развития, повышения эффективности производства и качества трубной продукции», — заявил во время награждения управляющий директор АО «АТЗ» Александр Токарев. «С развитием производственной системы в компании я вижу разительные изменения на наших предприятиях. Технологии стали более безопасными, вырос уровень вовлеченности нашего персонала в решение задач по повышению производственной эффективности. Считаю это одним из ключевых достижений, грамотная организация труда —

важнейший элемент конкурентоспособности нашей компании», — отметила председатель правления ОМК Наталья Еремина.

По материалам пресс-службы ОМК



