«ТРАНСНЕФТЬ» ОБЪЯВИЛА 2018 ГОДОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Текущий год объявлен в ПАО «Транснефть» Годом энергосбережения. В целях повышения уровня энергоэффективности на всех производственных объектах организаций системы «Транснефть» (ОСТ) внедрена и эффективно действует система энергоменеджмента. ПАО «Транснефть» стало первой компанией в России, которая получила сертификат на всю систему энергоменеджмента, включающую не только управляющую функцию аппарата управления компании, но и полную технологическую цепочку.

По итогам 2017 года благодаря реализации комплекса технических и организационных мероприятий удельное потребление электроэнергии на транспортировку нефти снизилось на 0,59%, нефтепродуктов – на 0,82%. Экономия от реализованных мероприятий по энергосбережению составила 356 млн руб. За последние пять лет компания сэкономила более 5 млрд рублей. Применение энергосберегающих технологий позволило предприятию не только уменьшить производственные издержки, но снизить выбросы в атмосферу вредных веществ.

В целях дальнейшего повышения энергетической эффективности ПАО «Транснефть» разработало технические решения по созданию энергоэффективной нефтеперекачивающей станции, проводит научно-исследовательские работы по использованию возобновляемых источников энергии.

В минувшем году деятельность ПАО «Транснефть» в области энергоэффективности получила высокую оценку Министерства энергетики РФ и профессионального сообщества. На четвертом Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017 компания была удостоена первого места в номинации «Лучшая реализованная комплексная программа в ТЭК по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности», а также получила диплом за эффективную систему управления и лучшую отраслевую практику в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии ТЭК.

С 1 января в ПАО «Транснефть» и его дочерних организациях начался тематический год – «2018 год – Год энергосбережения». Компания продолжит реализацию технических мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов. В их числе – возведение фотоэлектрической станции на строящемся предприятии АО «Русские электрические двигатели» в г. Челябинске, установка опытного образца котельной с повышенным КПД в Пермском РНУ, создание фотоэлектрической станции в АО «Транснефть – Приволга».

В результате реализации программы энергосбережения в 2018 году компания планирует достичь снижения удельного потребления электрической энергии на транспортировку не менее чем на 0,5%, а также обеспечить экономию потребляемых топливно-энергетических ресурсов на сумму не менее 256 млн руб.

ПАО «Транснефть» в течение года планирует принимать участие в международных форумах и выставках для обмена опытом и достижениями в области энергосбережения. Запланировано участие в мероприятиях, направленных на пропаганду бережного отношения к энергии, природе и ресурсам, проведение фотоконкурсов и конкурсов детских рисунков по тематике повышения энергетической эффективности.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



