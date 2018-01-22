«ДАНФОСС» МЕНЯЕТ ЦЕНЫ НА ТЕПЛОВУЮ АВТОМАТИКУ

Компания «Данфосс» информирует об изменении цен на продукцию теплового отдела c 1 марта 2018 года. По основному ряду продуктов произойдет рост на уровне 2–3%, для некоторых позиций цена, наоборот, будет снижена.

На протяжении последних нескольких лет компании удавалось не проводить корректировку прайс-листа на свою продукцию. Основанием для его пересмотра на текущий момент послужили существенный рост цен на исходные материалы в течение 2017 года и накопленная инфляция. Новый прайс-лист на тепловую автоматику вступит в силу 1 марта 2018 года.

Основные группы товаров теплового направления, по которым произойдут изменения:

1. Радиаторные терморегуляторы – увеличение на 2%:

- Термостатические элементы RTR 7000, RA 5000, RTRW-K

- Клапаны RTR-N, RTR-N UK, RA-NCX, RA-N Press, RA-N UK Press, RTR-G, RA-DV

- Комплекты RTR-G/RTR 7000, RTR-N/RTR 7000, RTR-N UK/RTR 7000, RTR-K/RTR 7000, RTR-KE/RTR 7000, RLV-KS/RTRW-K

- Присоединительно-регулирующие гарнитуры RTR-K, RTR-KE, RTR 15/6T, VHS15

- Запорно-присоединительные радиаторные клапаны RLV, RLV Press, RLV CX

- Дроссели для отопительных приборов однотрубных систем отопления RTD-CB, RTD-BR

- Аксессуары и дополнительные принадлежности

· Фитинги для присоединения трубопроводов – без изменений.

· Комплекты терморегуляторов для систем отопления RLV-KS/RTR 7000 – снижение на 8,5%.

· Запорно-присоединительные радиаторные клапаны RLV-K, RLV-KS – снижение на 14-17%.

· Термоэлектрические приводы для клапанов радиаторных терморегуляторов TWA-A, TWA-K – снижение на 36%, перенос в группу скидок PL34-TRV.

2. Балансировочная арматура – увеличение на 2%:

- Автоматические балансировочные клапаны APT (ASV-PV DN 15-50), APF (ASV-PV DN 65-100), ASV-P, AB-PM, ASV-BD, CNT (ASV-I), CDT (ASV-M), AQT (AB-QM DN10-50), AQF (AB-QM DN 50-100)

- Ручные балансировочные клапаны MVT (MSV-BD), MSV-S, MNT (USV-I), MNF (MSV-F2)

- Термоэлектрические приводы для комбинированных балансировочных клапанов AQT, TWA-Z, ABNM, ABN A5

- Термостатические элементы QT для комбинированных балансировочных клапанов AQT

- Фитинги присоединительные для балансировочных клапанов

- Дополнительные принадлежности и запасные части к балансировочным клапанам

· Комплекты автоматических балансировочных клапанов APT/CDT (ASV-PV/ASV-M) – увеличение на 8%.

· Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AQT AMV 110 NL, AMV 120 NL, AME 110 NL, AME 120 NL – снижение на 45%.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов – без изменений.

- Электронные регуляторы температуры ECL, реле температуры и преобразователи давления.

· Клапаны регулирующие седельные и электроприводы к ним VM2, VFM2, VFS2, электроприводы для регулирующих клапанов ARV (E)152/153, AMV (E) 13/23/33, AMV (E) 10, AME 655/855, AME 658 SU/SD, AMV (E) 85/86 – увеличение на 2%.

· Регулирующие клапаны VF3, VRG 2/3, VRB 2/3, VZL 2/3/4, VZ 2/3/4, AMZ, электроприводы для регулирующих клапанов AMV (E) 25/35 SU/SD, AMV (E) 435, AMV (E) 438SU, AMV 130/140 – увеличение на 3%.

· Электроприводы для поворотных клапанов AMB 162/182, поворотные регулирующие клапаны HRB, HRE, HFE – увеличение на 7%.

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия - без изменений.

- Регуляторы прямого действия, моноблочные AVA, AVD, DPR, AVPA, AVPQ

- Клапаны с пилотным управлением PCV

- Термостатические элементы AFT

- Комбинированные регулирующие клапаны AFQM

· Регулирующие блоки AFP, AFD, AFA, AFPA, AFPQ, клапаны для регуляторов прямого действия VFG(S), VFQ, VFU – увеличение на 2%.

· Регулирующие клапаны для регуляторов температуры средней VG(-F/-S/-U), VMA(-T,-V) Термостатические элементы AVT, комбинированные регулирующие клапаны AVQM – увеличение на 3%.

5. Пластинчатые теплообменники – без изменений.

6. Электрические средства управления теплоснабжением коттеджей – без изменений.

7. Средства учета теплопотребления – без изменений.

8. Трубопроводная арматура – без изменений.

- Стальные шаровые краны JIP Standard

- Чугунные сетчатые фильтры FVF

- Запорные поворотные затворы VFY, Sylax, краны SOCLA, обратные клапаны 223, NVD

· Латунные шаровые краны BVR, сетчатые фильтры FVR, обратные клапаны NRV, стальные шаровые краны JIP Premium – увеличение на 3%.

· Стальные балансировочные клапаны JIP BaBV – увеличение на 15%.

9. Блочные тепловые пункты, малые тепловые пункты – без изменений.

Узлы распределительные этажные TDU.3, узлы распределительные квартирные ШКСО – увеличение на 2%. Ознакомиться с новым прайс-листом можно по ссылке. По всем заказам, размещенным до 1 марта 2018 года, цена продажи будет фиксироваться на день размещения заказа. При этом отгрузка по этим заказам будет возможна не позднее чем через 2 недели после даты размещения заказа.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



