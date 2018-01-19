VALTEC ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР В МОСКВЕ

Специалисты VALTEC сообщают, что 20 февраля в московском учебном классе компании «Веста Регионы» состоится семинар VALTEC. План семинара:
· Системы теплого водяного пола – преимущества, эффективность, нормативные требования.
· Настройка насосно-смесительных узлов.
· Система из нержавеющей стали.
· Новинки VALTEC 2018 года.
· Практические занятия.
Место и время проведения: Москва, Щербинка, ул. Железнодорожная, 32, стр. 1, начало в 10.00 (сбор гостей в 9.30). Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш призов. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на сайте компании.
По материалам пресс-службы VALTEC