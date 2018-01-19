НА ВНМ НАЧАТА СБОРКА НОВОГО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО НАСОСА

Насосное производство ОАО «Волгограднефтемаш» приступило к сборке опытного образца двухопорного центробежного насоса НТ600/400 – тип ВВ2 по международному стандарту API 610. Этот 4-х секционный центробежный насос с межопорным расположением рабочих колес и уравновешенной осевой силой является альтернативой консольного насоса НКВ 600/320. Пониженная частота вращения ротора (1500 об/мин) обеспечит улучшенные антикавитационные свойства и низкие значения вибрационных параметров в широком диапазоне работы по производительности (от 300 до 750 м3/ч).

Весной текущего года готовый опытный образец пройдет испытания на уникальном испытательно-диагностическом комплексе предприятия.

ОАО «Волгограднефтемаш» активно ведет работы по освоению новых марок насосов. Основной упор специалисты технических служб предприятия делают на повышение надежности и энергоэффективности насосных агрегатов.

По материалам пресс-службы ОАО «ВНМ»



