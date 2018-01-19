ИФАЗ УСПЕШНО ПРОШЕЛ АУДИТ ГП «НАЭК» «ЭНЕРГОАТОМ»

В декабре 2017 года на Ивано-Франковском арматурном заводе прошла проверка предприятия в соответствии с «Программой оценки поставщика ГП «НАЭК» «Энергоатом». В процессе работы аудиторская группа «Энергоатома» ознакомилась с технической документацией на изготовление арматуры, документацией системы управления, мерами обеспечения качества продукции. Кроме того, представители оценивали производственные и складские помещения, лаборатории, имеющееся оборудование и процессы разработки, проектирования и изготовления продукции.

По результатам проведенного аудита было предложено выдать ЧАО «ИФАЗ» Решение об утверждении Ивано-Франковского арматурного завода поставщиком ГП «НАЭК» «Энергоатом» сроком на 5 лет. Действие данного Решение распространяется на разработку, проектирование, изготовление и поставку специальной арматуры (для СВБ) и арматуры общего назначения для 4 класса безопасности по НП 306.2.141-2008, а также проведения ремонта арматуры и инжиниринговой поддержки.

По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»



