Группа ЧТПЗ выступила на открытии Конкурса лучших практик наставничества

Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров принял участие в пресс-конференции ТАСС, открывшей Конкурс лучших практик наставничества. В рамках мероприятия также выступили Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ Андрей Белоусов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Конкурс проводится АСИ с целью поиска и сбора успешных практик наставничества и менторинга в России, а также представления их на региональном и федеральном уровнях.

В своем выступлении на пресс-конференции Андрей Комаров представил систему наставничества, действующую на предприятиях Группы ЧТПЗ, а также рассказал о ее роли в подготовке молодых специалистов и обновлении кадровых ресурсов компании. «Предприятия группы насчитывают более 25 тысяч сотрудников, требования к их квалификации, уровню компетенций в целом ряде смежных специальностей в условиях жесткой конкуренции на рынке постоянно растут. Поэтому для нас развитие наставничества – основа развития и успеха в бизнесе, – отметил Андрей Комаров. — В Группе ЧТПЗ пять категорий наставников различного профиля. В частности, есть «классные папы», которые занимаются детьми из неполных семей. Они ведут ребят, начиная со школьного возраста и заканчивая выходом на работу молодых специалистов после армии. «Классный папа» фактически

заменяет во многом отца. Он следит за успеваемостью и посещаемостью. Таким образом, развитие наших студентов происходит не только в профессиональной области, но и в человеческом плане».

В рамках Конкурса, организованного АСИ, Группа ЧТПЗ представит лучшие практики наставничества, показавшие свою эффективность на предприятиях группы. В том числе, компания презентует систему наставничества, лежащую в основе корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли – «Будущее Белой металлургии». Кроме того, представители компании примут участие в деловой программе всероссийского форума «Наставник-2018», организованного АСИ.

В пресс-конференции также приняли участие представители госкорпорации «Росатом», РЖД, Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Морского центра капитана Варухина Н.Г.», компаний «Алроса» и «Аэрофлот».

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



