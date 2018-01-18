Группа ПОЛИПЛАСТИК примет участие в выставке «Интерпластика-2018»

Презентация новых продуктов компании — «Армотена» и «Терморана» — станет открытием самого значимого российского события в мире производителей пластмасс — «Интерпластика 2018».

Полифениленсульфид (ПФС), на основе которого и созданы марки, уже получил мировое признание как материал будущего. К группе суперконструкционных ПФС относят за отличную прочность и способность выдерживать высокие температуры. По мнению экспертов, области применения материала и объемы его потребления будут расширяться с каждым годом. На сегодняшний день полифениленсульфид востребован в авиационно-космической промышленности, автопроме, электротехническом производстве и др. Среди российских компаний-производителей термопластов Научно-производственное предприятие «ПОЛИПЛАСТИК» стало первопроходцем в создании композиций на основе полифениленсульфида. Пока такие материалы закупаются отечественными предприятиями за рубежом.

По традиции, стенд Научно-производственного предприятия «ПОЛИПЛАСТИК» станет площадкой для деловых встреч с представителями российских и зарубежных компаний. В прошлом году состоялось несколько десятков бизнес-диалогов, по итогам которых были подписаны новые контракты на предмет увеличения поставок потребителям. Найти специалистов компании можно будет на стенде 1/С 26 с 23 по 26 января 2018 года.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



