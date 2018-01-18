«Эго Инжиниринг» представляет фитинги Poelsan новой конструкции

Компания «Эго Инжиниринг» информирует об изменении конструкции продукции в ассортименте полипропиленовых компрессионных фитингов Poelsan. Внешнее изменение коснулось цвета гайки, которая стала синей, конструктивным новшеством стали усовершенствованная конструкция зажимного кольца и усиливающее металлическое кольцо на всех фитингах с внутренней резьбой.

Разработка новой серии фитингов стала результатом научно-исследовательских и конструкторских работ, которые велись в течение 2017 года. Благодаря оптимизированной конструкции, полипропиленовые фитинги Poelsan получили дополнительную степень надежности, но при этом их себестоимость снизилась по сравнению с продукцией зеленой серии. Продукция Poelsan с гайками синего цвета рассчитана на рабочее давление PN 16.

Отличительными особенностями фитингов Poelsan новой конструкции являются:

· усовершенствованная конструкция зажимного кольца, благодаря которой уплотнительное кольцо надежно фиксируется в корпусе соединительной детали;

· усиливающее металлическое кольцо на фитингах с внутренней резьбой, обеспечивающее им стойкость к давлению до 16 бар (1,6 МПа);

· гайка синего цвета новой формы.

Первая партия фитингов Poelsan новой конструкции уже поступила на склад компании «Эго Инжиниринг».

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



