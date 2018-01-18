ABRA пополнила номенклатуру арматуры из нержавеющей стали

Расширена складская линейка нержавеющей трубопроводной арматуры ABRA из AISI SS316, на 2018-01-16 полный перечень типоразмеров таков:
· Шаровые краны AISI316 (CF8M) DN8-50 PN40 внутренняя резьба/внутренняя резьба ABRA-BVA1400A
· Шаровые краны полнопроходные AISI316 (CF8M) DN8-50 PN40 внутренняя резьба/внутренняя резьба ABRA-BV027A
· Шаровые краны полнопроходные AISI316 (CF8M) DN15-100 PN40 резьба/резьба стандартные патрубки Тип ABRA-BV11 c ISO верхним фланцем
· Шаровые краны полнопроходные AISI316 (CF8M) DN15-100 PN40 сварка/сварка стандартные патрубки Тип ABRA-BV61A
· Шаровые краны полнопроходные AISI316 (CF8M) DN15-100 PN40 сварка/сварка стандартные патрубки Тип ABRA-BV61 c ISO верхним фланцем
· Шаровые краны полнопроходные AISI316 (CF8M) DN15-100 PN40 сварка/сварка длинные патрубки Тип ABRA-BV61L
· Шаровые краны полнопроходные AISI316 (CF8M) DN15-150 PN40 (до Ду50) Ру16 в (Ду65-150) фланец/фланец Тип ABRA-BV41
· Шаровые краны полнопроходные AISI316 (CF8M) DN200-300 PN16 фланец/фланец Тип ABRA-BV41 с редуктором
· Шаровые краны трехходовые нержавеющие из стали AISI316 (CF8M) DN8-80 PN40 резьба/резьба Тип ABRA-BV15 с рукояткой, T-порт и L- порт
· Шаровые краны полнопроходные нержавеющие из стали AISI316 (CF8M) с электроприводом 1х220В ПК Сатурн
· Фильтры сетчатые нержавеющие AISI316 (CF8M) резьбовые DN8-50 PN40 ABRA-YS-3000-SS316
· Обратные клапаны нержавеющие AISI316 (CF8M) резьбовые DN15-50 PN40 ABRA-D12
· Обратный клапан нержавеющий AISI316 (CF8M) тарельчатый межфланцевый DN15-200 PN16 ABRA-D71
По материалам журнала «С.О.К»