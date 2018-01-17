ОКАН ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТПА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ БЕЛАЭС

В начале декабря производственную площадку АО «ОКАН» впервые посетили представители Белорусской атомной станции по программе совместного обмена опытом между техническим отделом ОКАН и ремонтным подразделениями БелАЭС (Цех централизованного ремонта). В ходе данной программы технический отдел провел демонстрацию процесса планового обслуживания трубопроводной арматуры, а именно:

- разборка клапанов;

- визуальный и измерительный контроль ответственных деталей, в том числе, замер шероховатости профилометром, контроль поверхности контакта «седло – золотник»;

- сборка клапанов;

- испытание на гидравлическом стенде.

В свою очередь представители станции приняли активное участие во всех этапах демонстрации, а также поделились опытом эксплуатации и ремонта арматуры, эксплуатируемой на различных теплогенерирующих установках. Данный опыт АО «ОКАН» намерен применить в будущем, при конструировании новых типов арматуры, с целью улучшения ее эксплуатационных и технических показателей.

По материалам пресс-службы АО «ОКАН»



