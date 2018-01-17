«АБС ЗЭиМ Автоматизация» поставило оборудование для «Татэнерго»

Предприятие группы компаний «АБС Электро» ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» по заказу АО «Татэнерго» осуществило поставку токопроводов собственного производства для проекта строительства энергоблока ПГУ 230-МВт на Казанской ТЭЦ-1.

Казанская ТЭЦ-1 – первая тепловая электроцентраль на территории Республики Татарстан, расположена в г. Казань. Входит в состав одной из крупнейших региональных генерирующих компаний ОАО «Генерирующая компания» (Холдинг «Татэнерго»). Казанская ТЭЦ-1 поставляет электрическую и тепловую энергию жителям и промышленным предприятиям южной и центральной частям Казани. Строительство современной парогазовой установки позволит заместить устаревшие морально и физически генерирующие мощности и снизить энергодефицит в Казанском энергоузле.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



