ДВА ИНВЕСТПРОЕКТА АРМАТУРНЫХ ЗАВОДОВ ЧЕЛЯБИНСКА ВОЙДУТ В СБОРНИК ЛУЧШИХ В РОССИИ

В Челябинской области выпустят сборник лучших региональных проектов, которые получили финансирование Фонда развития промышленности (ФРП) в 2017 году при поддержке ЮУТПП. Сборник, куда войдут инвестпроекты шести южноуральских предприятий, станет вторым в цикле «ТПП России: без отрыва от производства». Займы ФРП в размере от 20,5 млн рублей до 500 млн рублей были одобрены челябинским компаниям «Втор-Ком», «Уралспецарматура» и «УЗСА», индивидуальному предпринимателю из Копейска Юрию Фенделю, магнитогорскому конструкторскому бюро «Биоморфные роботы», Челябинскому металлургическому комбинату.

Инвестпроекты, которые войдут в сборник, связаны с производством машин, оборудования, текстильных изделий, металлургией и металлообработкой. Так, «Втор-Ком» реализует проект по увеличению мощностей предприятия по изготовлению нетканых материалов, «УЗСА» планирует освоить серийное производство шаровых кранов спецназначения для условий работы в криогенных средах и работы на шельфе, а «Уралспецарматура» модернизирует производство, чтобы начать выпуск нового оборудования для нефтегазовой отрасли.

«ЮУТПП имеет опыт эффективного взаимодействия с государственными структурами как на региональном, так и на федеральном уровне. А системная работа с местными предприятиями позволяет видеть их потенциал и помогать им в оформлении качественных заявок на получение субсидии», — отмечает президент ЮУТПП Федор Дегтярев.

Сборник лучших региональных промышленных проектов станет вторым в цикле «ТПП России: без отрыва от производства». Первый сборник опубликован на официальном сайте ТПП РФ. Южный Урал представлен в нем тремя компаниями, получившими финансирование в размере от 50 млн рублей до 300 млн рублей: «Копейский машзавод», «Донкарб графит» и «РИФ-Микромрамор».

Предприятиям, вошедшим в сборник, предоставляется информационная поддержка для привлечения внимания к ним потенциальных клиентов и деловых партнеров. Издание распространяется на основных мероприятиях ТПП РФ и на площадках ФРП, часть тиража направляется в регионы России и зарубежных стран.

По материалам портала «Южноуральская панорама»



