«БКЗ» ОСНАСТИЛ ТАТАРСТАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УСТАНОВКАМИ РОУ

Барнаульский котельный завод отгрузил для одного из крупнейших предприятий Татарстана партию установок РОУ, укомплектованных регулирующими клапанами серий 22с и 23с.

Регулирующие клапаны серий 22с и 23с – новые разработки ООО «БКЗ», выпуск которых был налажен на предприятии в 2017 г.

Клапаны типа 22с – регуляторы температуры прямоточные, дисковые, DN 20-65, предназначенные для:

• регулирования температуры пара в тракте котла в качестве клапанов впрыска;

• регулирования температуры редуцированного пара в ОУ, РОУ, БРОУ энергоблоков и других трубопроводах, в том числе на трубопроводах непрерывной продувки.

Клапаны типа 23с – регулирующие разгруженные, дисковые, DN 80-200 предназначены для регулирования расхода или давления рабочей среды.

По материалам пресс-службы ООО «БКЗ»



