В Архангельском ЦБК прошел семинар АУМА

Сотрудники подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в Санкт-Петербурге провели два двухдневных семинара для представителей служб автоматизации, сервисных служб КИПиА, а также эксплуатирующих служб Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. На данном предприятии установлены порядка 120 единиц электроприводной техники АУМА. Оборудование применяется, главным образом, на ТЭЦ и очистных сооружениях.

На семинарах инженеры АУМА рассказали об особенностях технического обслуживания электроприводов, замене комплектующих, а также возможностях его настройки и диагностики состояния электропривода по системе NAMUR. Участники семинаров получили необходимые практические навыки, которые позволят им в дальнейшем осуществлять самостоятельно работы по настройке и обслуживанию электроприводов.

«Необходимо отметить высокую квалификацию преподавательского состава, четкую и профессиональную работу специалистов ООО «ПРИВОДЫ АУМА» при организации учебного процесса, а также качество полученных знаний. Выражаем признательность за Ваш плодотворный труд и желаем ООО «ПРИВОДЫ АУМА» дальнейшего процветания и профессиональных побед», - отозвался о проведенных семинарах А.Н. Пузанов, начальник производства биологической очистки.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



