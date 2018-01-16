Gebereit представил трубопроводную пресс-систему Mapress

Geberit представил трубопроводную пресс-систему Mapress для спринклерных систем пожаротушения. Изделия надёжно защищены от коррозии, что гарантирует исправную работу даже спустя годы после установки. «В спринклерных системах чрезвычайно важна оперативность работы. Для того чтобы в противопожарной системе не было сбоев, важно, чтобы металл не подвергался разрушающему воздействию окружающей среды», – говорит технический директор Кожевников Сергей.

В линейке Mapress представлены трубы и пресс-фитинги из нержавеющей и углеродистой стали с внутренним и внешним цинкованием. Оба этих варианта пригодны для использования в спринклерных системах пожаротушения. Трубы и фитинги Mapress из углеродистой и нержавеющей стали имеют необходимые сертификаты и разрешения. Система Mapress выдерживает давление до 16 бар.

Неопрессованные соединения системы Geberit Mapress негерметичны во время испытания давлением. Это позволяет обнаружить места утечки. Это относится как к испытаниям давлением с помощью воды, так и с помощью воздуха. Кроме того, все фитинги в Geberit Mapress оснащены индикатором пресс-соединения. В результате неопрессованные соединения можно легко заметить еще до проведения испытания давлением.

Индикатор пресс-соединения отличается в зависимости от материала по цвету: нержавеющая сталь — синий, углеродистая сталь — красный. Также на каждом пресс-фитинге имеется заглушка, цвет которой изменяется в зависимости от уплотнения в пресс-фитинге.

По материалам журнала «С.О.К»



